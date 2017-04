RMF: Biernat napisał kolejny list do prezes TK. "Wyjaśnię Pani najprościej jak potrafię"

​"Wyjaśnię Pani jeszcze raz najprościej jak potrafię" - tak zaczyna pismo do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej urlopowany przez nią wiceprezes Stanisław Biernat. Nie unikając złośliwości, sędzia Biernat domaga się rzeczowej odpowiedzi na swoje wcześniejsze listy, w których dowodził, że żaden urlop już mu nie przysługuje - informuje RMF FM.

Zdjęcie Wiceprezes TK Stanisław Biernat /Wojciech Olkuśnik /East News

Ton listu jest mocno złośliwy. Sędzia Biernat sugeruje, że Julia Przyłębska niedokładnie przeczytała dwa wcześniejsze listy na ten temat. - Jak pani wielokrotnie stwierdzała w mediach, jest pani sędzią o ogromnym doświadczeniu w orzekaniu w dziedzinie prawa pracy - pisze Biernat. - Proszę wykazać i wykorzystać to doświadczenie odpowiadając mi merytorycznie - dodaje.

- Czekam na merytoryczne argumenty, a nie powtarzanie formułki o niezbywalnym prawie do urlopu - domaga się sędzia Biernat w swoim liście, prosząc też prezes Trybunału Konstytucyjnego, by "przestała wprowadzać opinię publiczną w błąd" twierdzeniem, że wysyłając go na urlop chroni finanse publiczne. - W istocie uszczupla Pani finanse publiczne powołując się na nieistniejący urlop i odsuwając mnie na kilka miesięcy od orzekania i od wykonywania funkcji Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego - dodaje.

Na to wysłane przed tygodniem pismo prezes Przyłębska także nie odpowiedziała.

