RMF: Brakuje pieniędzy na budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Na budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego w Warszawie brakuje kilkuset tysięcy złotych. Droższy, niż przewidywano, okazał się pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, który odsłonięto 10 kwietnia. Z tego powodu Społeczny Komitet Budowy Pomników ciągle prowadzi zbiórkę i sprzedaje cegiełki.

Zdjęcie Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na Placu Piłsudskiego. /Bartosz Krupa /East News

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej kosztował prawie pięć milionów - to więcej niż zakładano. Dlatego ta budowa pochłonęła większość środków na oba pomniki.

- Szacujemy, że ok. 1,5 mln będzie kosztował ten drugi pomnik, no i trochę brakuje - przyznał Marek Suski.



Zdaniem skarbnika komitetu Marka Suskiego, bez problemu uda się uzbierać brakujące pieniądze. Minister planuje nawet, że jeśli uda się uzbierać więcej, to powstanie kolejny pomnik.

- Po prostu w jakimś mieście wesprzemy budowę pomnika. Takich zgłoszeń mamy wiele - powiedział. Są też zgłoszenia związane z ochroną odsłoniętego 10 kwietnia pomnika. Jak przyznaje Suski, służba porządkową comiesięcznych marszów smoleńskich ma zamiar zaciągnąć społeczną wartę przy pomniku ofiar.



Pomnik na pewno nie będzie ogradzany.