RMF: Ciężki stan niemowlaka, który wpadł do morza

3,5-miesięczne niemowlę, które w weekend wpadło do kanału portowego w Ustce, nadal jest w ciężkim stanie - podaje RMF powołując się na informacje lekarzy. W sobotę z nabrzeża stoczył się wózek, w którym było dziecko.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AŁ /Archiwum RMF FM

Na razie wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Sprawa będzie jednak dokładnie wyjaśniana. Jak usłyszał reporter RMF FM Kuba Kaługa od słupskich policjantów, dziecko ma m.in. obrażenia głowy. Najprawdopodobniej dlatego, że zanim wpadło do wody, to uderzyło w betonowy element nabrzeża. Tak twierdzą świadkowie.

Zabezpieczono monitoring, choć nie wiadomo jeszcze, czy widać na nim samo zdarzenie.

Policja prosi o kontakt wszelkich świadków. Dziś najprawdopodobniej sprawę obejmie nadzorem prokurator.