RMF FM: Cena zeznań Dariusza S. ws. Jaroszewiczów

Status małego świadka koronnego za współpracę z prokuraturą ws. zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów: jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, taka jest cena za złożone przez Dariusza S. zeznania, które pozwoliły na wykrycie sprawców napadu i podwójnego mordu sprzed 26 lat.

Zdjęcie Były peerelowski premier Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska-Jaroszewicz zostali zamordowani w 1992 roku w ich willi przy ulicy Zorzy w warszawskim Aninie /Grażyna Wójcik /Agencja SE/East News

Status małego świadka koronnego daje nadzwyczajne złagodzenie kary albo warunkowe zawieszenie jej wykonania, orzekane obowiązkowo przez sąd wobec sprawcy, który idzie na współpracę ze śledczymi. Chodzi o ujawnienie informacji, które pozwolą na ujęcie pozostałych sprawców przestępstwa.

Przyznanie statusu obwarowanie jest kilkoma warunkami - m.in. kandydat na świadka nie może mieć na koncie zabójstwa ani kierowania grupą przestępczą.

Dariusz S. przyznał się do udziału w napadzie na willę małżeństwa Jaroszewiczów, ale - jak twierdzi - brał udział tylko w kradzieży i to nie on zabijał domowników.

W rozwiązaniu zagadki pomogły zeznania skruszonego gangstera

83-letni Piotr Jaroszewicz był przed śmiercią torturowany. Przywiązano go do fotela, bandyci zacisnęli mu na szyi rzemienną pętlę.

Zwłoki 67-letniej Alicji Solskiej-Jaroszewicz znaleziono w łazience na piętrze. Zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości ze sztucera męża. Miała związane ręce.

Z materiałów sprawy wynikało, że z willi Jaroszewiczów nie zginęło nic poza dwoma pistoletami. Nie została skradziona biżuteria, kolekcja znaczków pocztowych, obrazy ani książeczki czekowe. Mieszkanie nie zostało splądrowane. Bałagan mordercy zostawili tylko w gabinecie Jaroszewicza.

Wczoraj reporterzy śledczy RMF FM ujawnili, że do rozwiązania tej jednej z największych zagadek kryminalnych współczesnej Polski przyczyniły się właśnie zeznania skruszonego gangstera Dariusza S.

Krzysztof Zasada