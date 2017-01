RMF FM: Fala grypy w Polsce. Zakaz odwiedzin w szpitalach

Ogromna fala zachorowań na grypę w całej Polsce - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. W ostatnim tygodniu na grypę i podobne infekcje zachorowało 230 tysięcy osób. Coraz więcej szpitali wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów, żeby uniknąć epidemii - informuje RMF FM.

Zdjęcie Według Państwowego Zakładu Higieny tak wysoki wskaźnik zachorowań może być efektem niechęci do szczepień /©123RF/PICSEL

Najwięcej osób choruje na grypę w województwie mazowieckim - to około 40 tysięcy osób, w Małopolsce - 30 tysięcy, a na Pomorzu - 25,5 tysiąca.

W samej Warszawie odnotowano prawie 8 tysięcy przypadków.

Liczby robią wrażenie na lekarzach i Głównym Inspektoracie Sanitarnym, według którego w ostatnim tygodniu do szpitali trafiło blisko 1000 chorych z objawami pogrypowych powikłań. Najczęściej to problemy z układem oddechowym.

Tylko na Mazowszu m.in. szpitale w Ostrołęce i Radomiu wprowadziły zakaz lub ograniczenie odwiedzin chorych. Według Państwowego Zakładu Higieny tak wysoki wskaźnik zachorowań może być efektem niechęci do szczepień.

W szpitalach na Warmii i Mazurach najwięcej jest dzieci

W warmińsko-mazurskiem od początku roku zachorowało na grypę prawie 9 tysięcy osób. W porównaniu z Mazowszem to stosunkowo mało, ale i tak dwa razy więcej niż w styczniu rok temu. Do tej pory na hospitalizację skierowano 54 osoby. Niestety w większości są to dzieci, które nie ukończyły jeszcze 4. roku życia.

Najwięcej chorych przybywa teraz w szpitalach w Węgorzewie, Piszu i Działdowie, nigdzie jednak nie wstrzymano przyjęć.

To najgorsze statystyki zachorowań na grypę w regionie od czterech lat.

(j.)

Piotr Bułakowski, Patryk Michalski