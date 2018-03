RMF FM: Jest decyzja w sprawie gen. Kraszewskiego

Gotowa jest decyzja przywracająca certyfikaty dostępu do tajemnic generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu. Decyzja czeka jeszcze na podpis ministra-koordynatora służb specjalnych - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i generał Jarosław Kraszewski /Stanisław Kowalczuk /East News

Mariusz Kamiński, którego podwładni od dwóch miesięcy sprawdzają stawiane gen. Kraszewskiemu zarzuty, nie znaleźli w nich podstaw do cofnięcia mu poświadczeń bezpieczeństwa.

Reklama

Zwrot certyfikatów generałowi to kolejny element pozbywania się pozostałości po sporze między prezydentem a resortem obrony w czasie, kiedy kierował nim Antoni Macierewicz.

To podlegająca ministrowi SKW wszczęła bezzasadne - jak się teraz okazuje - postępowanie przeciwko generałowi i wyłączyła go z pracy w prezydenckim BBN.

Według nieoficjalnych informacji, decyzja o zwrocie generałowi Kraszewskiemu certyfikatów ma być ogłoszona jeszcze dziś.

Bliski współpracownik prezydenta

Gen. Jarosław Kraszewski to bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy: stoi na czele departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Pod koniec czerwca 2017 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec niego postępowanie sprawdzające, co oznaczało czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych.

Na początku grudnia gen. Kraszewski został pozbawiony certyfikatów bezpieczeństwa. Kraszewski zapowiedział wtedy odwołanie od decyzji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.



O możliwości odzyskania przez gen. Kraszewskiego dostępu do tajemnic zaczęło się mówić po rekonstrukcji rządu, w wyniku której stanowisko szefa MON stracił Antoni Macierewicz. W grudniu 2017 roku do Kancelarii Premiera wpłynęło odwołanie prezydenckiego generała od decyzji SKW o odebraniu mu certyfikatów dostępu do tajemnic.

Kim jest generał?

Gen. Jarosław Kraszewski karierę wojskową rozpoczął w 1988 r. wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.

Od 18 marca 2013 r. gen. dr Jarosław Kraszewski pełnił obowiązki Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. Odpowiadał za realizację dwóch programów operacyjnych, których zasadniczym celem była modernizacja zasadniczego uzbrojenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Od 16 listopada 2015 r. został wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. 1 marca 2016 r. został awansowany do stopnia generała brygady.

Tomasz Skory