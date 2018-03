RMF FM: Komisarze wyborczy powiązani z Ziobrą

Pośród setki osób wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą na komisarzy wyborczych są: awansowani przez Zbigniewa Ziobrę na prezesów lub wiceprezesów sądów, sędzia delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłaszający kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a nawet były zastępca ministra Ziobry z rządu Kazimierza Marcinkiewicza - wynika z analizy dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego. Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA twierdzi, że to forma wynagradzania tych, którzy popierają politykę resortu sprawiedliwości. "Sędziowie komentują to jednoznacznie: mówią, że powstaje nowa oligarchia" - zaznacza. O wyborze stu komisarzy wyborczych zdecydowała jednak PKW, a nie minister sprawiedliwości. Skąd więc wątpliwości środowisk sędziowskich?

Zdjęcie Minister Zbigniew Ziobro /Andrzej Hulimka /Reporter

Państwowa Komisja Wyborcza miała bardzo ograniczony wybór. W myśl nowego kodeksu wyborczego to minister spraw wewnętrznych dokonał wstępnej selekcji i przedstawił 142 kandydatów - mimo że zgłoszeń było pięć razy więcej.

Reklama

W części okręgów wyborczych wybór komisarza przez Komisję był wręcz fikcją, bo resort przedstawił jednego kandydata na jedno miejsce. W niektórych innych - jak wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM - PKW musiała wybierać pomiędzy prawnikiem bez większego doświadczenia a sędzią powiązanym z ministrem sprawiedliwości.

Pojawia się więc pytanie, czy nazwiska sędziów kojarzonych ze Zbigniewem Ziobrą przypadkiem pojawiły się na liście układanej przez ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego - czytamy na stronie radia.

Sędziowie powiązani ze Zbigniewem Ziobrą powołani na komisarzy wyborczych:

1. Krzysztof Marek Niezgoda - prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

2. Jerzy Piotr Daniluk - wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Białej Podlaskiej

3. Bartłomiej Migda - prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty

4. Jolanta Korwin-Piotrowska - prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku

5. Arkadiusz Cichocki - prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach

6. Piotr Wacław Żywicki - prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

7. Robert Artur Mokrzecki - wiceprezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

8. Elżbieta Daniluk - delegowana do pracy w ministerstwie sprawiedliwości z sądu okręgowego w Lublinie

9. Daniel Jurkiewicz - Sąd Rejonowy w Poznaniu - zgłosił do nowej KRS sędziego Marka Jaskulskiego

10. Łukasz Bartłomiej Kluska - Sąd Rejonowy w Pruszkowie - zgłosił do nowej KRS Dariusza Drajewicza

11. Krzysztof Józefowicz - były wiceminister sprawiedliwości, zastępca Zbigniewa Ziobry w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza

Z nieoficjalnych informacji Patryka Michalskiego wynika, że lista kandydatów na komisarzy wyborczych, przesłana przez MSWiA do Państwowej Komisji Wyborczej, zawierała więcej nazwisk sędziów powiązanych z ministrem sprawiedliwości. Nie zostali oni jednak zaakceptowani przez Komisję. Byli wśród nich m.in. wybrany do nowej KRS Paweł Styrna - awansowany na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w lutym tego roku. Pojawił się również Jacek Sowul - prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach. Głośno było o nim po tym, jak uchylił uniewinnienie działaczy KOD-u i nakazał ponowne ich osądzenie w sprawie okrzyków na wystawie z udziałem Anny Marii Anders, która startowała wówczas do Senatu.

Zdaniem Bartłomieja Przymusińskiego ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, umieszczenie na liście sędziów powiązanych ze Zbigniewem Ziobrą to sposób finansowego wsparcia zaufanych ludzi. Bo wypłata komisarza wyborczego to ponad 5 tysięcy złotych miesięcznie na okres pięcioletniej kadencji.

(e)

Patryk Michalski