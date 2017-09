RMF FM: "Łowcy cieni" włączają się do poszukiwań Iwony Wieczorek

Poznańscy "łowcy cieni" szukają w Gdańsku Iwony Wieczorek. To policyjna grupa znana z sukcesów przy różnych poszukiwaniach i zaginięciach. Czynności, w których biorą udział, ruszyły dziś i mogą potrwać nawet kilkanaście dni - dowiedział się Kuba Kaługa z RMF FM.

Zdjęcie Iwona Wieczorek poszukiwana jest od 2010 roku /East News

Informację o ściągnięciu do Gdańska poznańskich "łowców cieni" reporter RMF FM potwierdził w komendzie wojewódzkiej. Jak usłyszał, to na zlecenie Komendy Głównej Policji ponownie przeanalizowali oni materiały w sprawie zaginięcia nastolatki w 2010 r.

Reklama

Poszukiwania prowadzone są z użyciem georadaru.

Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, gdy niespodziewanie odłączyła się od przyjaciół i postanowiła wrócić do domu pieszo. Szła wzdłuż pasa nadmorskiego, gdy nagle, w pobliżu wejścia nr 63, ślad po niej zaginął.



Dziewczyny szukała cała Polska. Do tej pory żadne działania nie przyniosły rezultatu.