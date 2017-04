RMF FM: Macierewicz stanie przed komisją ws. Misiewicza

O godzinie 11. ma się rozpocząć posiedzenie komisji ds. wyjaśnienia zarzutów wobec Bartłomieja Misiewicza oraz okoliczności powoływania go na pełnione funkcje. Informację przekazał mediom poseł PiS Marek Suski. Komisję powołał w środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski ustalił, że na spotkaniu obecny będzie także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Zdjęcie Antoni Macierewicz i Bartłomiej Misiewicz staną przed komisją Prawa i Sprawiedliwości /Mariusz Grzelak /Reporter

Według polityków PiS, Misiewicz będzie musiał ostatecznie pożegnać się z partią. Taka jest wola prezesa Kaczyńskiego, by ostatecznie zamknąć sprawę 27-letniego protegowanego Macierewicza.

Z ustaleń dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego wynika, że komisja powołana przez Kaczyńskiego spotka się dziś z Misiewiczem, ale także z Macierewiczem.

W PiS-ie mówi się nieoficjalnie, że to komisja do utemperowania Macierewicza - pokazania mu miejsca w szeregu. Kaczyński wysłał do tej gry ciężką jazdę: Brudziński - jeden z najbardziej zaufanych ludzi prezesa, Kamiński - koordynator służb specjalnych. To sygnał, że Macierewicz nie jest nietykalny, że mimo zasług smoleńskich, prezes ma dość budowania silnej pozycji przez szefa MON. I albo bezwzględnie odda partyjny hołd lenny albo pożegna się nawet ze stanowiskiem.

W środę Kaczyński podpisał decyzję o zawieszeniu Misiewicza jako członka partii PiS. Kaczyński powołał także komisję, która ma wyjaśnić ostatnie wydarzenia związane z byłym rzecznikiem ministerstwa obrony, w tym okoliczności powoływania go na pełnione funkcje.

Szef PiS wyraził nadzieję, że komisja będzie działała szybko, chociaż - jak zastrzegł - "oczywiście troszkę czasu to zajmie". "Wtedy wyjaśnimy wszystkie szczegóły tych wszystkich wydarzeń, które tak bulwersowały opinię publiczną w ciągu ostatnich miesięcy "- oświadczył Kaczyński.

W środę po południu prezes PiS spotkał się także z Macierewiczem. Ich rozmowa dotyczyła właśnie Misiewicza.