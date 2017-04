RMF FM: Nie było ekspertyz w sprawie wyboru Tuska

Nie było żadnych rządowych ekspertyz w sprawie wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej - informuje RMF FM. Kilka dni po marcowym szczycie w Brukseli, na którym - wbrew Polsce - pozostałe państwa unijne wybrały Tuska na kolejną kadencję, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił: "Mamy ekspertyzy, że wyboru dokonano w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego".

Dokumentów, o którym mówił szef polskiej dyplomacji nie było. Wynika to z oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską, złożoną przez parlamentarzystę Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzę. Pytał on m.in. o autorów ekspertyz i prosił o ich udostępnienie.

W odpowiedzi napisano, że - tu cytat - "rząd nie zamawiał ekspertyz dotyczących fałszerstwa procedury wyborczej przy wyborze Donalda Tuska".

Jednoznacznie wynika z tego, że żadnych tego typu dokumentów - mimo zapewnień Witolda Waszczykowskiego - nie było.

Najciekawsze jest jednak to, że pod odpowiedzią na interpelację podpisał się... wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, czyli zastępca Waszczykowskiego.

"Przy wyborze Tuska doszło do fałszerstwa"

9 marca przywódcy państw UE ponownie wybrali Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzja zapadła w głosowaniu na szczycie UE w Brukseli. Przeciwko Tuskowi wypowiedziała się tylko premier Beata Szydło. Polski rząd zgłosił na stanowisko szefa Rady Europejskiej, europosła Jacka Saryusz-Wolskiego.

Według szefa MSZ, polski rząd w "tym pseudo głosowaniu" wykazał, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami. "Będziemy to tłumaczyć.(...) Będzie można wytłumaczyć, że doszło do fałszerstwa. Mamy dzisiaj ekspertyzy, że Tusk został wybrany w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego" - zaznaczył minister.

Zdaniem Waszczykowskiego fałszerstwo miałoby polegać na niedopuszczeniu polskiego kandydata, i nie zastosowaniu procedury głosowania. "Poza tym w czasie obrad Rady Europejskiej równolegle tworzono zmiany prawa na temat konkluzji" - zaznaczył. Według szefa MSZ, art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej jasno mówi, że wybór przewodniczącego na drugą kadencję następuje "kwalifikowaną większością głosów". "Jacek Saryusz-Wolski nie dostał szansy, żeby być przegłosowany kwalifikowaną większością głosów" - zaznaczył.

Minister Waszczykowski zapowiedział, że ekspertyzy będzie przedstawiał premier Beacie Szydło. Pytany, czy zasugeruje premier, czy podważyć wybór Tuska, Waszczykowski odparł: "Zastanowimy się nad tym. Nie wiadomo, czy jest to warte. Znaczenie tego wyboru jest nieistotne. Ranga tej pozycji jest nieduża". Zależy od rządu, czy warta jest skórka wyprawki - dodał.

