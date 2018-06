RMF FM: Polskie kąpieliska straciły prestiżowe Błękitne Flagi

Aż osiem Błękitnych Flag - prestiżowych wyróżnień dla najlepszych, najczystszych i najbardziej ekologicznych plaż i kąpielisk - straciła Polska od zeszłego roku. Najwięcej ubyło ich na środkowym Wybrzeżu. Nie oznacza to jednak, że pogorszył się stan tamtejszych kąpielisk. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa, utrata Błękitnych Flag ma związek z nową ustawą o Prawie wodnym.

Prestiżowe wyróżnienie, przyznawane od ponad 30 lat przez kopenhaską Fundację Edukacji Ekologicznej, straciła chociażby Lubczyna w gminie Goleniów - to kąpielisko nad jeziorem Dąbie.

Utrata wyróżnień dotknęła jednak przede wszystkim plaże nadbałtyckie. Chodzi o niektóre kąpieliska w gminie Rewal, plaże Zachodnią i Centralną w Kołobrzegu czy Ustronie Morskie.

Generalnie z zeszłorocznych 31 Błękitnych Flag, które przyznano kąpieliskom w Polsce, zostały teraz 23.

Co jednak ciekawe, mimo że w rankingu wypadamy gorzej, nie oznacza to, że na kąpieliskach, które straciły prestiżowe wyróżnienie, pogorszyły się warunki czy jakość wody.

Jak powiedział w rozmowie z RMF FM Jarosław Szczygieł, koordynator projektu Błękitna Flaga na terenie Polski, przez nową ustawę o Prawie wodnym zmieniły się przepisy dotyczące organizacji kąpielisk i tzw. miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Tym samym niektóre z nich musiały na przykład zmienić nieco swoją lokalizację. A to ma bezpośrednie przełożenie na przyznanie - czy raczej - utratę wyróżnienia. Aby bowiem dostać Błękitną Flagę, trzeba mieć co najmniej czteroletnią historię pomiaru przydatności wody do kąpieli. W całej sytuacji chodzi zatem wyłącznie o kwestie techniczno-prawne.

Niestety, mogą mieć one znaczenie dla turystyki w danym regionie. Błękitne Flagi są znanymi - nie tylko w Europie - wyróżnieniami dla najlepszych plaż, a także marin żeglarskich. Aby je zdobyć, trzeba spełnić wyśrubowane kryteria dotyczące m.in. jakości wody, bezpieczeństwa, edukacji ekologicznej czy wpływu na środowisko.

Numer 1? Hiszpania! Dla nas to zupełnie inna liga...

Jak sprawdził reporter RMF FM Kuba Kaługa, największą liczbą plaż wyróżnionych Błękitną Flagą pochwalić się może Hiszpania. W porównaniu do Polski to oczywiście zupełnie inna skala. Prestiżowe wyróżnienie ma w tym kraju aż... 590 plaż i kąpielisk!

Drugie miejsce zajmuje w rankingu Grecja. Tam w porównaniu do 2017 r. Błękitnych Flag zdecydowanie przybyło - dokładnie o 53 - i w tej chwili wyróżnionych plaż i kąpielisk jest w Grecji 519.

Na podium znajduje się także Turcja, która może pochwalić się aktualnie 459 tzw. Błękitnymi Plażami.

Kolejne miejsca w rankingu zajmują Francja, Włochy, Portugalia i Dania.

Polska plasuje się na 21. pozycji. Wyprzedziliśmy chociażby Maltę i Słowenię, gdzie Błękitnych Flag przyznano w tym roku po 12. Znaleźliśmy się także wyżej niż Łotwa - nasz nadbałtycki turystyczny "konkurent" może pochwalić się 20 Błękitnymi Flagami. Sąsiednia Litwa otrzymała natomiast pięć wyróżnień.

