RMF FM: Stanowisko dla żony członka podkomisji smoleńskiej

Maria Szonert-Binienda, żona członka podkomisji smoleńskiej Wiesława Biniendy, jeszcze w tym miesiącu zostanie Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Akron w stanie Ohio - dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Zdjęcie Maria Szonert-Binienda zostanie Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Akron /Andrzej Hulimka /Reporter

Powołanie placówki w tym mieście może dziwić. Oczywiście w stanie Ohio mieszkają Polacy, więc być może to jest jakiś powód, ale z pewnością nie jest to popularne turystyczne miejsce. Bardziej zasadnym byłoby na przykład utworzenie placówki w Cleveland w Ohio, a nie w małym Akron, ale pewno ma to związek z tym, gdzie mieszka Maria Szonert-Binienda.

Uroczyste otwarcie placówki honorowej w Akron odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Do miasta mają przyjechać przedstawiciele MSZ. Polonia - nawet ta sprzyjająca PiS-owi - nie ukrywa, że powołanie placówki, której przedstawicielem ma być Szonert-Binienda, to nic innego jak podziękowanie za zaangażowanie Wiesława Biniendy w badanie katastrofy smoleńskiej - pisze dziennikarz RMF FM.

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiła się już decyzja szefa resortu w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczpospolitej w Akron. Jej okręg konsularny ma obejmować cały teren stanu Ohio. Co prawda konsul honorowy nie otrzymuje pieniędzy za swoją pracę, ale reprezentuje Polskę na danym terenie. Uczestniczy w spotkaniach lokalnych władz, gdy jest taka potrzeba.

Paweł Żuchowski