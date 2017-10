RMF FM: Superdrogie i niewygodne mundury za publiczne pieniądze

Ponad 800 tys. zł kosztowały nowe galowe mundury dla kilkudziesięciu wartowników Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Pomysł wymiany mundurów na przypominające strój żołnierzy Armii Krajowej był oczkiem w głowie odwołanego w ubiegłym tygodniu prezesa Piotra Woyciechowskiego.

Nowe mundury dla mężczyzn to wysokie, podkute buty, tzw. oficerki. Dla kobiet szpilki. Do tego granatowe spodnie albo spódnica i kurtka mundurowa w tym samym kolorze. Nakrycia głowy to granatowa czapka z daszkiem albo furażerka w tym samym kolorze. Do tego biało-czerwona szarfa i opaska na ramię z napisem: AK.

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM, w PWPW pracuje nie więcej niż stu wartowników, co oznacza, że koszt zakupu jednego kompletu to około ośmiu tys. zł.

Wątpliwości budzi jednak nie tylko cena.

Wartownicy mieli zwracać uwagę, że wykonane przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe umundurowanie, którego na co dzień używa kilkunastu wartowników pełniących służbę w najbardziej prestiżowych miejscach - jak wejście do biur zarządu PWPW, jest niewygodne i niefunkcjonalne.

Najwięcej uwag dotyczyło obuwia: oficerki i szpilki miały uniemożliwiać bieganie. Z kolei mundury miały się pruć i psuć. Ubrania miały być wielokrotnie poprawiane.

Na prośbę RMF FM o komentarz PWPW odpowiedziała, że "nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące pośrednio i bezpośrednio bezpieczeństwa spółki".

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

