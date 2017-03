RMF FM: Szydło będzie rozmawiać z Merkel. Tematem przyszłość Tuska

Dziś rozmowa Beata Szydło - Angela Merkel. Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM, szefowa polskiego rządu ma zadzwonić do kanclerz Niemiec i przekonywać ją, by ta nie popierała Donalda Tuska na kolejną kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Rzecznik rządu potwierdził, że do takiej rozmowy dojdzie o godzinie 14:30.

Zdjęcie Kanclerz Angela Merkel i premier Beata Szydło /Wojtek Radwański /AFP

Według informacji Roberta Mazurka, premier Szydło ma przedstawić kanclerz Niemiec trzy argumenty. Pierwszym z nich ma być to, że Donald Tusk nie pomógł rządowi Wielkiej Brytanii przekonać Anglików do pozostania Unii. Drugim, że Tusk miał wykazać się kompletną bezczynnością w rozwiązaniu sprawy uchodźców. Polski rząd chce także wytknąć Tuskowi jednoznaczne zaangażowanie w krajowym konflikcie politycznym.

W tym miejscu, jak dowiedział się Robert Mazurek, pojawi się nazwisko Jacka Saryusz-Wolskiego. Dziennikarz usłyszał od wysokiego raną przedstawiciela rządu, że kanclerz Merkel nie upiera się, że szefem Rady Europejskiej ma być Tusk, ale zdecydowanie zapowiada, że nie poprze socjalisty. Stąd polski pomysł, by to chadek, członek Platformy Jacek Saryusz-Wolski objął to stanowisko.

O tym, czy te argumenty przekonają kanclerz Niemiec, dowiemy się już wkrótce. Do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej może dojść już w przyszły czwartek.

