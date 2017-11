W kopalni Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku nastąpił wstrząs. Jeden górnik został poszkodowany - informuje RMF FM.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM, życiu mężczyzny nic nie zagraża - ma on niewielką ranę głowy.



W chwili wstrząsu w zagrożonym rejonie pracowało sześć osób. Trzech górników samodzielnie opuściło to miejsce. Trzej byli w maszynach górniczych, na które posypały się skały. W ewakuacji pomogli im ratownicy.



Wstrząs miał dużą energię - była to tzw. górnicza siódemka.

