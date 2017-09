RMF FM: Ziobro odwołał trzech wiceprezesów największego sądu w Polsce

Odwołanie trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał przed upływem kadencji trzy osoby zajmujące stanowiska wiceprezesów największego sądu w Polsce. Jedna z odwołanych sędzi przebywa na urlopie. W związku z okolicznościami odwołania wiceprezesów rezygnację złożyła rzecznik prasowa sądu.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Tomasz Gzell /PAP

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, odwołane zostały: sędzia Beata Najjar, wiceprezes SO ds. karnych, która przebywa właśnie na urlopie, sędzia Ewa Malinowska, wiceprezes SO ds. gospodarczych - jej kadencja powinna zakończyć się w listopadzie - oraz sędzia Maria Dudziuk, wiceprezes SO ds. cywilnych, której upłynęła dopiero połowa kadencji.

Tomasz Skory