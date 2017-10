RMF: Kaczyński zaakceptował jedną trzecią pomysłów prezydenta ws. sądów

Prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, przesłane do Sejmu, to jedynie około 1/3 pomysłów, które pierwotnie chciał przedstawić Andrzej Duda. Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski ujawnia kulisy tego, jak wyglądały ostatnie godziny politycznych negocjacji przed upublicznieniem projektów ustaw. Jak wynika z informacji RMF FM do kluczowych - nieplanowanych wcześniej zmian - doszło po spotkaniu Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim w Belwederze 22 września.

Zdjęcie Andrzej Duda /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Z naszych informacji wynika, że prezydent Andrzej Duda radykalnie zmienił własne projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, do którego doszło w Belwederze 22 września.

Do kluczowych - nieplanowanych wcześniej zmian - doszło 48 godzin przed ogłoszeniem projektów, bez konsultacji z otoczeniem prezydenta.

Z pierwotnych projektów ustaw zaakceptowanych przez prezydenta, zniknęło wiele rozwiązań proobywatelskich. Na przykład w ustawie o Sądzie Najwyższym, Andrzej Duda zrezygnował z całej grupy przepisów, które miały przyspieszyć postępowania przed sądem. Chodziło w nich o to, żeby sąd mógł dyscyplinować prokuratorów w przygotowywaniu aktów oskarżenia chociażby przez odrzucanie nieważnych dla sprawy wniosków dowodowych.

Rozmówcy RMF FM twierdzą, że takie rozwiązanie mogłoby nie spodobać się Zbigniewowi Ziobrze. Drugie rozwiązanie - na które miał się nie zgodzić Jarosław Kaczyński - to powstanie instytucji uchwał interpretacyjnych. To narzędzie, które miało pomóc Sądowi Najwyższemu w dyscyplinowaniu sądów, żeby prawidłowo stosowały konstytucję, dbając o uprawnienia obywateli.

Według informatorów dziennikarza RMF FM, z otoczenia Pałacu Prezydenckiego i najważniejszych polityków PiS, Jarosław Kaczyński podczas dwugodzinnego spotkania postawił prezydentowi twarde warunki, na które Andrzej Duda nieoczekiwanie zgodził się dopiero podczas spotkania.

Jak się dowiedział reporter RMF FM, prezes PiS stwierdził jasno, że nie będzie reformy sądownictwa bez głębokich zmian personalnych w Sądzie Najwyższym.