RMF: Łosie będą mogły być zabijane. Ministerstwo zmienia zasady odstrzału

Znów będzie dozwolony odstrzał łosi. Ministerstwo środowisko przygotowało właśnie zmiany rozporządzenia do prawa łowieckiego przywracające okres polowań na te zwierzęta. Odstrzał samców będzie dozwolony od 1 września do końca listopada, samic i młodych - od 31 października do końca roku. Całkowity zakaz odstrzału łosi obowiązywał od 15 lat.

Zakaz odstrzału łosi zniesiono, ponieważ odbudowuje się populacja tych zwierząt. Według ministerstwa, gdy wprowadzano te restrykcje było niespełna 2 tysiące osobników. Teraz jest ponad 10 razy więcej.



Zdaniem urzędników ministerstwa wiążą się z tym także coraz większe szkody - w lasach i w uprawach rolnych. W ubiegłym roku Skarb Państwa miał wypłacić ponad 4 miliony złotych.



Trzeci argument resortu: coraz większe zagrożenie dla... kierowców. Ministerstwo przywołuje dane policji świadczące o tym, że rośnie liczba wypadków z udziałem dzikich zwierząt, a najtragiczniejsze - często śmiertelne - są te z udziałem właśnie łosi.



Odstrzał łosia ma być dozwolony w sześciu północnych i wschodnich województwach.



