RMF: MSZ wydało 11 tys. zł na broszurę "Dobry rok w polskiej polityce zagranicznej"

​Ponad 11 tysięcy złotych wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych z okazji wystąpienia szefa MSZ w Sejmie. Tyle kosztowało przygotowanie broszury pod tytułem "Dobry rok w polskiej polityce zagranicznej" - ustalił reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.

Resort wydał dokładnie 11 299,50 zł brutto na przygotowanie projektu, wydrukowanie tysiąca egzemplarzy książeczki i zakup praw od Polskiej Agencji Prasowej do kilkudziesięciu zdjęć, na których Witold Waszczykowski ściska dłonie wielkim tego świata.



Jak informuje biuro prasowe resortu wykonawca został wybrany bez przetargu, po tak zwanym badaniu rynku. Książeczka została rozdana posłom, senatorom, ambasadorom, którzy byli podczas wystąpienia szefa MSZ w Sejmie i mediom.



- To "album zdjęć rodzinnych ministra Waszczykowskiego" kontra "uzasadniony wydatek" - tak posłowie PO i PiS komentują informację RMF FM o tym, że resort spraw zagranicznych wydał aż 11 tysięcy złotych.



- Książeczka MSZ nie była merytoryczną informacją o działalności ministra - ocenia Jan Grabiec z PO. To był bardziej folder przedwyborczy niż porządny dokument promocyjny - dodaje rzecznik Platformy. PO powinna się wytłumaczyć z dziwnych wydatków w MSZ w czasach jej rządów na meble, czy nieruchomości - odpowiada Stanisław Pięta z PiS. - Ktokolwiek podnosi ten nonsensowny zarzut powinien trochę więcej wysiłku intelektualnego włożyć - tak poseł ocenia zarzuty PO. I dodaje, że rząd ma obowiązek informowania o swojej działalności.

