RMF: Nocne Wilki znów chcą przejechać przez Polskę

Nocne Wilki znów chcą dojechać przez Polskę do Berlina. To trzecia próba przejazdu motocyklowego klubu popierającego politykę prezydenta Rosji Władimira Putina, w tym m.in. aneksję Krymu. Dwa lata z rzędu polskie władze odmówiły im wjazdu. W tym roku ich rajd - nazwany "Drogami Zwycięstwa" - rozpocznie się 27 kwietnia w Moskwie.

Zdjęcie Nocne Wilki w Warszawie w 2016 r. /Maciej Luczniewski /Reporter

Nocne Wilki chcą wjechać do Polski przez Brześć - podobnie jak rok temu. Wielu z uczestników rajdu wciąż oczekuje na wydanie wiz. Jeden z liderów klubu Andriej Bobrowski ujawnia, że w Brześciu mają ich powitać zwolennicy z Polski.

"Tam odbędzie się symboliczne przekazanie sztandaru zwycięstwa naszym braciom - z Klubu Nocne Wilki oddział Polska. To będzie oczywiście Warszawa, gdzie mamy zaplanowanych wiele wydarzeń" - mówi Bobrowski.

Potem Nocne Wilki chcą dotrzeć do Wrocławia, bo - jak zaznacza Bobrowski - tam stoi pomnik tragedii wołyńskiej i zamierzają przejechać na Słowację, by potem dotrzeć do Berlina.



Przemysław Marzec