RMF: PiS chce odwołać wicemarszałków z PO i Nowoczesnej

​Odwołanie wicemarszałków Sejmu: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Barbary Dolniak na najbliższym posiedzeniu planują politycy PiS - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski. Wniosek ma zostać złożony najpóźniej w środę rano.

Wniosek o odwołanie wicemarszałków Sejmu to odpowiedź na wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie marszałka Kuchcińskiego, który będzie głosowany w tym tygodniu.



To także zapowiadana wcześniej polityczna kara za blokowanie mównicy sejmowej przez posłów PO i Nowoczesnej.

Według informacji reportera RMF FM, wniosek jest już gotowy i zostanie złożony w ostatniej chwili przed rozpoczęciem posiedzenia. Wiadomo, że próba odwołania marszałka Kuchcińskiego będzie nieudana, co potwierdził Jarosław Kaczyński. Stwierdził on, że to "wniosek kabaretowy".

Politycy PiS sprawdzają teraz, czy PSL jest zainteresowany przejęciem stanowiska wicemarszałka Sejmu, na przykład za Nowoczesną, co miałoby być nagrodą za niewspieranie protestu. Władysław Kosiniak-Kamysz miał powiedzieć, że PSL nie przyjmie tej propozycji.

