RMF: PiS chce umożliwić zablokowanie uchwały SN

​Prawo i Sprawiedliwość przedstawi propozycję nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która umożliwi zablokowanie uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ułaskawienia byłych szefów CBA przez Andrzeja Dudę - dowiedział się reporter RMF FM. To pomysł przewodniczącego komisji ustawodawczej posła Marka Asta.

Poseł Ast uważa, że w tym momencie tylko Sejm może rozwiązać konflikt pomiędzy Sądem Najwyższym a prezydentem. Chce doprecyzowania przepisów i wprowadzenia bezwzględnego prawa łaski dla prezydenta.

"Będę proponował, aby do kodeksu postępowania karnego wprowadzić bezwzględną przesłankę umorzenia postępowania karnego, czyli prawa łaski, z którego prezydent skorzystał przed zakończeniem postępowania. I to będzie zamykało sprawę" - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim.

Zdaniem posła to najlepsze rozwiązanie, bo "w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie rozstrzygnięcie byłoby korzystne dla osób, przeciwko którym trwa postępowanie, więc prawo mogłoby zadziałać wstecz". To oznaczałoby utrzymanie łaski dla byłych szefów CBA. Problem w tym, że prawnicy podkreślają, że ta propozycja jest wadliwa i nielogiczna, bo ustawa poszerzałaby kompetencje prezydenta.