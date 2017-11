RMF: Poseł Szczerba wyląduje na partyjnym dywaniku

​Poseł Michał Szczerba wyląduje na partyjnym dywaniku za swoje zachowanie podczas debaty o Sądzie Najwyższym. Polityk PO rzucił projektami ustaw prezydenckich w stronę ław poselskich PiS. Po tym wydarzeniu ogłoszono przerwę - informuje RMF FM.

Zdjęcie Michał Szczerba rzuca dokumentami z mównicy /Tomasz Gzell /PAP

- To nie licuje z powagą Sejmu - mówi szef klubu PO Sławomir Neumann i zapowiada rozmowę dyscyplinującą.

- Będę rozmawiał. O poważnych rzeczach rozmawiamy, trzeba poważnie traktować tą sprawę. Zamach na sąd to jest poważna rzecz, to nie jest czas na jakieś tanie gadżeciarstwo - mówi.

Przyznaje także, że nie wie o co chodziło posłowi Szczerbie. - Może to w emocjach zrobił. Ale to trzeba trzymać emocje na wodzach - zaznacza Neumann w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim.

(az)