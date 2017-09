RMF: Prezydent spotka się z prezesem PiS

Jeszcze dziś ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim - dowiedział się dziennikarz RMF FM Robert Mazurek. Prezydent wraca z Nowego Jorku ok. godz. 13 i tuż po tym jest umówiony na spotkanie z szefem Prawa i Sprawiedliwości.

Choć nie wiadomo, o czym dokładniej będą rozmawiali politycy, to bardzo możliwe, że dyskusja będzie związana z zamieszaniem wokół bliskiego współpracownika Andrzeja Dudy Michała Królikowskiego.

Wczoraj dziennikarze RMF FM ujawnili, że autor prezydenckich ustaw reformujących sądownictwo znalazł się na celowniku prokuratury. Chodzi o powiązania profesora ze spółką paliwową, która pojawiła się w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT.

W Porannej rozmowie w RMF FM Królikowski powiedział, że w całej sprawie jest prawdopodobnie pionkiem, a zabieg ma służyć zdyskredytowaniu prezydenta i przygotowywanych przez niego ustaw.



"Celem tej akcji jest to, żeby zdyskredytować go jako osobę, która przedstawi wiarygodną reformę wymiaru sprawiedliwości" - mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem. "Jestem przekonany, że to nie ja jestem celem tej całej sprawy" - dodał.

Według Królikowskiego bardzo prawdopodobne, że minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro idzie na wojnę z prezydentem Andrzejem Dudą.



