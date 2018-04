RMF: Prokurator przesłuchany w sprawie Tomasza Komendy

Śledczy, który w 2010 roku pracował we wrocławskiej Prokuraturze Okręgowej i już wtedy był informowany o wątpliwościach co do słuszności skazania Tomasza Komendy - został przesłuchany w Łodzi w charakterze świadka - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.

To są nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie mężczyzny, który - zdaniem prokuratury - niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat.



"Wcześniej przesłuchiwany prokurator Biernat wielokrotnie przekazywał mu swoje spostrzeżenia na temat nieprawidłowości, do których doszło w postępowaniu zakończonym skazaniem Tomasza Komendy. Chcieliśmy w tym zakresie uzyskać jak najbardziej precyzyjne informacje i to właśnie na celu miało dzisiejsze przesłuchanie" - wyjaśnia rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania.

Pokrzywdzonego w tym śledztwie Tomasza Komendę przesłuchano tydzień temu.

Sprawa Tomasza Komendy

Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą Tomasza Komendy do ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego zwrócili się w zeszłym roku rodzice Małgorzaty K. Śledztwo zostało wznowione w 2017 r. W czerwcu ubiegłego roku prokuratura poinformowała, że w sprawie zbrodni zatrzymano Ireneusza M. Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa piętnastoletniej Małgorzaty K.

Do przeprowadzenia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie, dotyczące zabójstwa i zgwałcenia małoletniej, do którego doszło 31 grudnia 1996 roku, wyznaczona została Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Prokuratura ma ustalić, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów, które ukierunkowywałyby postępowanie przeciwko osobie niewinnej, bądź zatajania dowodów niewinności. Sprawa będzie badana także pod kątem ewentualnego poplecznictwa i bezprawnego pozbawienia mężczyzny wolności.

