RMF: Przyspieszenie prac nad zmianą kodeksu wyborczego do PE

Posłowie już jutro zajmą się projektem ustawy, który ma zmienić zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski.

Zdjęcie Parlament Europejski /FREDERICK FLORIN /AFP

Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą uchwalić zmiany w Kodeksie Wyborczym jeszcze przed sejmowymi wakacjami. Prawdopodobnie stanie się to na kolejnym - lipcowym posiedzeniu Sejmu.



Nowelizacja zakłada, że w każdym z 13 okręgów wyborczych konieczny będzie wybór co najmniej trzech europosłów. Według opozycji, zwiększy to szanse PiS-u w Polsce wschodniej. Przedstawiciele partii rządzącej oficjalnie twierdzą, że chodzi o uproszczenie zasad wyboru i zwiększenie frekwencji.



Środowe posiedzenie Sejmu zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym. Miało dotyczyć przede wszystkim walki z pożarami wysypisk śmieci.

(mn)