RMF: Rada PFN domaga się wyjaśnień ws. kampanii „Sprawiedliwe Sądy”

Rada Nadzorcza Polskiej Fundacji Narodowej domaga się wyjaśnień od Zarządu. Składająca się z przedstawicieli państwowych spółek rada chce poznać szczegóły kampanii "Sprawiedliwe Sądy" – ustalili dziennikarze RMF FM.

Zdjęcie Kampania "Sprawiedliwe Sądy" /Tomasz Kawka /East News

Rada Nadzorcza Fundacji chce poznać szczegóły działalności zarządu fundacji, czyli: jaki konkretnie jest cel kampanii "Sprawiedliwe Sądy", ile ona kosztuje, czy jest robiona na zlecenie, czy może prośbę rządu, czy wspiera interes państwowych spółek, które dają fundacji pieniądze.

Rada chce także usłyszeć, ile od fundacji dostaje spółka Solvere należąca do byłych ekspertów od wizerunku premier Beaty Szydło.

- Wcześniej nie mieliśmy okazji na ten temat rozmawiać z zarządem. Chcemy szczegółowych informacji i wyjaśnień od zarządu - mówi szef Rady Fundacji Rafał Pasieka, który w tym gronie reprezentuje spółkę PKN Orlen.

Na najbliższym posiedzeniu Rada ma także wybrać co najmniej jedną nową osobę do zarządu fundacji, po tym jak rezygnację - z przyczyn osobistych - złożył Paweł Kozyra.

Z pisma, do którego dotarliśmy wynika, że Kozyra zrezygnował 1 września. To oznacza, że zarząd Polskiej Fundacji Narodowej składa się w tej chwili z 2 osób, a jak tłumaczy szef Rady Fundacji, powinno być od 3 do 5.

Rada Nadzorcza Fundacji składa się z przedstawicieli m.in. spółek Orlen, Lotos, KGHM, Tauron, PZU, PKO BP. To one rokrocznie przeznaczają na działalność Polskiej Fundacji Narodowej niemal 100 milionów złotych.