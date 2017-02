RMF: Są pierwsze zarzuty za atak na stołeczny klub „Chmury”

Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z atakiem na klub „Chmury” w Warszawie. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. W lokalu przebywało kilkunastu kibiców Ajaksu Amsterdam, który następnego dnia grał ze stołeczną Legią.

Zdjęcie Klub "Chmury" /Marcin Obara /PAP

Klub został zdemolowany przez dużą grupę zamaskowanych napastników. - Najpierw obrzucili całe podwórko przed wejściem racami, później kilkanaście rac wrzucili do środka, próbowali się tam dostać. W środku ludzie z Holandii się zabarykadowali, używali wszystkiego, co mieli pod ręką, od mebli przez nagłośnienie. Próbowali nie wpuścić ich do lokalu - mówił właściciel lokalu Jacek Bukowski.



20-letni Maciej G. i 36-letni Janusz P. mogą trafić za kraty nawet na 5 lat. Prokuratura zarzuciła im zniszczenie mienia i udział w zbiegowisku. Obaj odmówili składania wyjaśnień. Mężczyźni będą musieli zgłaszać się na komendę w ramach policyjnego dozoru.

Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i zapowiadają kolejne zatrzymania. W ataku na warszawski klub nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Lokal został jednak obrzucony racami i kamieniami - straty wyceniono na 5 tysięcy złotych.

(mn)