RMF: Seria awarii ciepłowniczych w Polsce

Ok. 35 tys. mieszkańców małopolskiego Chrzanowa miało o poranku problemy z ogrzewaniem mieszkań. Powodem była awaria magistrali ciepłowniczej. Informacje o zdarzeniu zgłoszono na Gorącą Linię RMF FM. Awaria ciepłownicza także w Rybniku - kolejna w ciągu ostatnich dni.

Mieszkańcy Chrzanowa nie byli całkowicie odcięci od ogrzewania, ale jak usłyszał reporter RMF FM w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa temperatura w mieszkaniach była zdecydowanie niższa.

Awaria ciepłownicza także w Rybniku. To już trzecie w ciągu trzech ostatnich dni uszkodzenie sieci grzewczej w tym mieście. Ma być naprawione do południa.



W regionie trwa usuwanie innych awarii energetycznych. Najwięcej, ponad 1700 takich przypadków jest w powiecie wodzisławskim. Nieco mniej jest w rejonie Żywca.



Z powodu mrozu minionej doby w Jastrzębiu usuwano awarię wodociągu, a w szpitalu w Wodzisławie Śląskim nie działała linia telefoniczna.



Ostrzeżenie o bardzo silnym mrozie w całym regionie obowiązuję co najmniej do jutrzejszego przedpołudnia.

Patryk Michalski