RMF: Strzelanina w Warszawie. Policja apeluje do świadków

​Nadal poszukiwany jest mężczyzna, który wczoraj w Warszawie postrzelił w głowę obywatela Armenii, a kierowcę taksówki ranił w rękę. Jak podaje RMF, policja apeluje do wszystkich świadków strzelaniny na ulicy Siedleckiej, by zgłaszali się z informacjami.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, w sobotę po godz. 15:30 do taksówki - z pasażerką w środku - stojącej przy ul. Siedleckiej podbiegł obywatel Armenii. Mężczyzna wsiadł do auta i chciał zmusić kierowcę do szybkiego odjazdu.

Po chwili na miejscu pojawił się niezidentyfikowany napastnik, który oddał kilka strzałów do osób siedzących w pojeździe.

Z ustaleń dziennikarzy RMF FM, obywatel Armenii został postrzelony w głowę i jego stan jest ciężki. Kierowca taksówki został ranny w rękę, a pasażerka auta nie ma żadnych obrażeń.



"Niewykluczone, że chodziło o rozliczenia przestępcze albo finansowe" - usłyszał reporter RMF FM w Komendzie Stołecznej Policji.

"Sprawdzamy, jakie są motywy działania sprawcy. Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe wątki - także i ten dotyczący ewentualnych rozliczeń finansowych lub przestępczych" - powiedziała Anna Kędzierzawska z zespołu prasowego KSP.