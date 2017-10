RMF: Strzelanina w Warszawie. Trwa obława na sprawcę

Strzelanina przy ul. Siedleckiej w Warszawie. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, jedna z poszkodowanych osób jest w stanie ciężkim. Trwają poszukiwania sprawcy.

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, po godz. 15:30 do taksówki - z pasażerką w środku - stojącej przy ul. Siedleckiej podbiegł obywatel Armenii. Mężczyzna wsiadł do auta i chciał zmusić kierowcę do szybkiego odjazdu.

Reklama

Po chwili na miejscu pojawił się niezidentyfikowany napastnik, który oddał kilka strzałów do osób siedzących w pojeździe.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, obywatel Armenii został postrzelony w głowę i jego stan jest ciężki. Kierowca taksówki został ranny w rękę, a pasażerka auta nie ma żadnych obrażeń.



Policja bada okoliczności tego zdarzenia - sprawdzane są m.in. zapisy kamer monitoringu. Sprawca zbiegł z miejsca strzelaniny, trwają intensywne poszukiwania. Do sprawy już zaangażowano funkcjonariuszy z wydziału do walki z terrorem kryminalnym.