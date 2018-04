RMF: To Beata Kempa opracowała system nagród

To Beata Kempa - była szefowa Kancelarii Premiera - opracowała system comiesięcznych nagród w rządzie Beaty Szydło, który stał się sposobem na zwiększenie ministerialnych pensji - dowiedział się reporter RMF Patryk Michalski.

Zdjęcie Beata Kempa /Stanisław Kowalczuk /East News

Jak dowiedział się dziennikarz, premier Szydło zaakceptowała pomysł przyznawania nagród, chociaż - jak wynika z informacji reportera RMF FM - nie była jego autorką i nie przywiązywała do niego większej uwagi.

Dopiero, kiedy nagrody stały się głównym politycznym tematem, Beata Szydło zorientowała się, że to na nią spadnie odpowiedzialność. Dlatego w sejmowym przemówieniu zdecydowała się ich bronić.



Dzięki ujawnionej przez RMF informacji, wiadomo też jak doszło do "omyłkowego przyznania nagród" w rządzie Mateusza Morawieckiego - po deklaracji premiera, że ich nie będzie. Dokumenty, za które odpowiedzialna była Beata Kempa, trafiły na biurko jej następcy - Michała Dworczyka, który automatycznie je podpisał, nie wiedząc o stworzonym we wcześniejszym rządzie systemie automatycznych nagród.