RMF: Ucieczka skazańca. Oddalił się z miejsca wykonywania pracy w Warszawie

Warszawscy policjanci i pracownicy Służby Więziennej szukają skazańca, który w piątek wieczorem oddalił się z miejsca wykonywania pracy w Warszawie. Mężczyzna w czasie wyroku pracował w Urzędzie Pocztowym na stołecznym Ursynowie.

Zdjęcie Policja /Damian Klamka /East News

Poszukiwany mężczyzna ma 22 lata. Trafił do aresztu za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże i wyłudzenia. Za to grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci podkreślają, że nie jest niebezpieczny. W Urzędzie Pocztowym pracował od początku marca.

Mundurowi ustalają teraz, gdzie może przebywać, w których miejscach mieszkają jego bliscy i znajomi. Jeśli poszukiwania nie zakończą się sukcesem, niewykluczone jest wystawienie za nim listu gończego.