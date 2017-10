RMF: Wichury szaleją nad Polską. Uszkodzony rura w terminalu gazowym w Świnoujściu

Z powodu silnego wiatru w terminalu gazowym w Świnoujściu przewróciła się suwnica. Uszkodzona została rura służąca do pomiaru ciśnienia LNG - informuje reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Około 4 nad ranem - jak wynika z informacji przekazanych przez strażaków - suwnica runęła i wpadła do terminalu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Nie ma też zagrożenia dla samego strategicznego obiektu.

Na miejscu pracują strażacy. Jak mówią, nie doszło do uszkodzenia zbiornika z gazem.

Z informacji przekazanych przez dyżurnych wynika, że przerwana została niewielka rura służąca do pomiaru ciśnienia gazu. Miał być też niewielki wyciek. Tych informacji nie potwierdzają na razie w spółce zarządzająca terminalem LNG. Przyznają jednak, że doszło do przewrócenia suwnicy. Jak informuje rzecznik prasowy spółki, wkrótce opublikowany zostanie komunikat w tej sprawie.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje także dzisiaj

Silne wiatry szczególnie dały się we znaki mieszkańcom województwa lubuskiego. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, blisko 1800 odbiorców w regionie zielonogórskim jest w tej chwili bez prądu.

Tylko wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju prawie 250 razy z powodu wichur.

Także dziś będzie bardzo silnie wiało. Wiatr w zachodniej połowie kraju i na południu może osiągać w porywach do 110 km/h, na pozostałym obszarze Polski do 90 km/h. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do 140 km/h, północno-zachodni, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

