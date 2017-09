RMF: Wybuch kominka w Polkowicach. Rannych jest pięć osób

​Pięć osób, w tym noworodek, ucierpiało w wybuchu kominka w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Do eksplozji doszło w czwartek wieczorem w domku jednorodzinnym przy ulicy Owocowej - informuje RMF FM.

Najbardziej ucierpiały trzy dorosłe osoby, które siedziały w okolicach kominka. One trafiły do szpitali w Nowej Soli i Wrocławiu. Mają nie tylko oparzenia, ale także liczne rany od odłamków obudowy kominka i tego, co się w nim znajdowało.

Lżej ranna została opiekunka dziecka i noworodek, którzy trafili do szpitala w Głogowie.

Kominek był podłączony do centralnego ogrzewania. Doszło do tzw. zagotowania wody w obiegu. Ciśnienie było zbyt wysokie, co doprowadziło do eksplozji.

Okoliczności wybuchu na miejscu bada już policja. Konstrukcja domku jest naruszona. W piątek decyzję, czy można do niego wrócić, ma podjąć nadzór budowlany.

