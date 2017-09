RMF: Wypadek wozu strażackiego na Dolnym Śląsku

Trzech strażaków z jednostki w dolnośląskim Sycowie trafiło do szpitali po tym, jak wóz, którym jechali do wypadku drogowego, zahaczył kołem o pobocze i uderzył w drzewo - informuje RMF FM.

Jak powiedział RMF FM bryg. Andrzej Fischer, zastępca komendanta powiatowego straży w Oleśnicy, życiu strażaków nic nie zagraża.

- Trzech strażaków podróżujących pojazdem odniosło obrażenia. Dwaj znajdują się w szpitalach we Wrocławiu, natomiast jeden został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do Kępna. Doznali potłuczeń, złamań - mówił Fiszer w rozmowie z RMF FM. - Jeśli chodzi o pojazd, to został on kompletnie zniszczony - dodał.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.