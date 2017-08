RMF: Zalewska obiecuje, że nauczyciele nie stracą pracy

Minister edukacji Anna Zalewska tuż przed pierwszym dzwonkiem obiecuje w rozmowie z RMF, że nauczyciele nie stracą pracy i nie będzie też nauczycieli wędrownych. "Nie wiem, skąd biorą się te liczby, trzeba pytać autora" - skomentowała wyliczenia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Według ZNP pracę straci nawet 10 tysięcy osób. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

Zdjęcie Anna Zalewska /Bartlomiej Kudowicz /FORUM

Minister Zalewska opiera swoje wyliczenia głównie na ustawowym zakazie łączenia klas szóstych w nowe klasy siódme. To ma dać 3,5 tysiąca etatów.

Część nauczycieli odejdzie też wcześniej na emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego. Mają też pojawić się nowe zawody nauczycielskie - doradcy zawodowy i metodyczni. Przybędzie też pedagogów.

"W co drugiej szkole mamy pedagoga. Kiedy mówimy na poważnie o bezpieczeństwie, to nie tylko mówimy o małej klasie, o jednej zmianie, ale mówimy też o tym, by pedagog był w każdej szkole" - obiecuje minister.

Prawdę poznamy w październiku. Wtedy dyrektorzy przekażą do kuratoriów ostateczne informacje o liczbie zatrudnionych.

Grzegorz Kwolek

Reforma za pieniądze samorządów? Zalewska: Nieprawda

To nieprawda, że reforma edukacji dokonuje się z pieniędzy samorządów - powiedziała w czwartek w radiowej Jedynce minister edukacji narodowej Anna Zalewska, odnosząc się do zarzutów ze strony władz lokalnych.

W rozmowie z szefową MEN na antenie PR1 prowadzący zauważył, że lokalne władze skarżą się, że rządowa reforma edukacji jest wprowadzana w życie za pieniądze samorządów. Minister stwierdziła, że to nieprawda i jako przykład podała Warszawę.

"Informacja z warszawskiego samorządu jest taka, że potrzebują 70 mln, ale złożyli wniosek na trochę ponad cztery, dostali niecałe cztery mln; natomiast w ogóle ich budżet, ich subwencja została powiększona w tym roku. Przypominam: sześciolatek jest w subwencji, w związku z tym wszystkie samorządy dostały 1,5 mld zł, a Warszawa - ponad 46 mln. Jednocześnie dostała dodatkowe pieniądze na waloryzację pensji; jeżeli to wszystko dodamy, to w tym roku dostała 70 mln" - mówiła minister.

"Wyliczenia m.in. Warszawy dotyczące reformy w większości wypadków nie mają nic wspólnego z przekształceniem" - dodała.

Minister podkreśliła, że rząd jest "razem z samorządem" i wspólnie z samorządami ponosi odpowiedzialność finansową.

"Razem na komisji wspólnej rządu i samorządu ustaliliśmy standardy, które mówią o różnego rodzaju kwotach, m.in. na te dostosowania (...) Wypłaciliśmy właściwie wszystko, co Warszawa chciała" - powiedziała.

Pytana o sytuację w Łodzi, minister zaznaczyła, że to miasto podjęło decyzję, że przekształcenia związane z reformą będą się tam dokonywały "z mocy ustawy". "I również Łódź dostała 24 mln, natomiast w Łodzi jest problem, dlatego że w ciągu ostatnich lat prawie 14 tys. uczniów zniknęło z systemu i w związku z tym rzeczywiście mają tutaj demograficzny kłopot, to nie ma nic wspólnego z przekształceniami" - stwierdziła minister.