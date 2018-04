RMF24: Będzie referendum ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie

17 czerwca w Baranowie na Mazowszu odbędzie się referendum w sprawie budowy w tej gminie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Taką decyzję podjęli radni na specjalnie zwołanej sesji rady gminy. ​Centralny Port ma być największym lotniskiem w Polsce.

Pierwsze pytanie referendum będzie brzmiało: "Czy chce pan/pani budowy na terenie gminy Baranów Centralnego Portu Komunikacyjnego?". Drugie pytanie ma dotyczyć tego, czy mieszkańcy zgodzą się na warunki wykupu ich ziemi proponowane przez rząd.

Reklama

Zanim zdecydowano o referendum, na sesji doszło do awantury. Kilkuset mieszkańców miało pretensje do starosty, że to zebranie odbywa się dopiero teraz, a nie jesienią, gdy pojawił się pomysł, żeby wybudować tutaj lotnisko.

Mieszkańców niepokoi też specustawa dotycząca budowy lotniska. Zgodnie z nią mieliby 120 dni na wyprowadzenie się ze swoich domów.

Podczas sesji padała deklaracja ze strony resortu infrastruktury, że do czerwca rząd zaprezentuje dwa warianty dokładnej lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów. Mieszkańców, którzy przyszli na sesję, to jednak nie uspokoiło. Żadnych konkretów, ci państwo, którzy tu przyjechali, są zupełnie nieprzygotowani, nie znają w ogóle realiów. Nas to nie urządza. Chcemy wiedzieć, co nas i nasze dzieci czeka w przyszłości - usłyszał reporter RMF FM od jednej z mieszkanek Baranowa.

Michał Dobrołowicz