RMF24: Lech Wałęsa ujawnił tajny dokument? ABW zawiadamia PK

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadamia Prokuraturę Krajową o możliwości ujawnienia przez Lecha Wałęsę tajnego dokumentu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o opublikowany przez byłego prezydenta w sieci dokument Urzędu Ochrony Państwa, mający świadczyć o inwigilowaniu Wałęsy przez SB.

Opublikowany przez Wałęsę dokument z 1990 roku to sygnowane jako "tajne" pismo szefa UOP w Gdańsku Adama Hodysza do ówczesnego szefa UOP Andrzeja Milczanowskiego. Z pisma wynika, że Biuro Studiów MSW kupiło działkę obok posiadłości szefa NSZZ Solidarność w pomorskich Zdunowicach do prowadzenia "kontroli operacyjnej" Wałęsy.

Skąd Wałęsa miał dokument?

"Upublicznionego materiału nie ma w żadnych archiwach, więc zapewne pochodzi ze zdekompletowanej w 1992 r. teczki byłego prezydenta" - pisał o upublicznionym dokumencie "Fakt".



Sam Wałęsa, pytany w wywiadzie dla piątkowej "Rzeczpospolitej", skąd pochodzą publikowane przez niego dokumenty, odparł: "Z IPN oraz od dziennikarzy z lat 90. Wszystkie mam legalnie. Część tych dokumentów krążyła w internecie".

Były prezydent zaprzeczył, by były to dokumenty pochodzące z jego teczki, którą wypożyczył w trakcie prezydentury (i miał oddać zdekompletowaną).

"Ja tamtych dokumentów nawet dokładnie nie przeglądałem. Przeglądali moi ministrowie. To były ksera. To też są odbitki" - przekonywał Wałęsa.

Również w piątek rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że ABW prowadzi "wstępna analizę" sytuacji. Nie podał żadnych szczegółów.

"Sprawa jest znana ABW i w tej chwili więcej do powiedzenia nie mamy" - stwierdził.

