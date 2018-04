Rodzice niepełnosprawnych protestują w Sejmie. Co na to rząd?

Rząd wykonał szereg działań, aby pomóc rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi - mówił w Jedynce Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Liczymy na spotkanie z protestującymi w Sejmie rodzicami; wierzymy, że ten dialog będzie trwał - dodał.

Zdjęcie Rodzice osób niepełnosprawnych rozpoczęli protest stacjonarny w Sejmie / Marcin Obara /PAP

W środę w Sejmie rozpoczął się protest Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Rodzice domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera i prezesa PiS.

Dworczyk, pytany w czwartek, co rząd zamierza zrobić względem protestujących, przypomniał, że pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz zaproponował protestującym rodzicom spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", które miało się odbyć w środę.

Komitet Protestacyjny nie przyjął zaproszenia, zostało ono ponowione - spotkanie ma odbyć się w czwartek o godz. 10. "Wierzymy, że do tego spotkania dojdzie, że ten dialog będzie trwał" - powiedział Dworczyk.

"Obecny rząd - to warto też podkreślić - wykonał już szereg działań, o czym wczoraj chyba w wypowiedziach mówili sami rodzice, że dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi do 18-stego roku życia pewne rzeczy już zostały zrealizowane" - wskazał. Dodał jednocześnie, że "nad programami, które pomogą tym rodzinom, trzeba nadal pracować". Wyjaśnił, że właśnie "dlatego Prawo i Sprawiedliwość podkreśla konieczność kontynuacji zmian, (...) dalszego uszczelniania systemu podatkowego".

"My dostrzegamy ten problem i jestem przekonany, że uda nam się wypracować jakiś konsensus" - mówił szef Kancelarii Premiera. Dworczyk podkreślił jednak, że "minęło dwa i pół roku od wyborów - wszystkich programów, wszystkich potrzeb nie da się w tym czasie zrealizować".

W Sejmie protestuje około 20 osób. Rodzice wraz z dziećmi znajdują się w holu głównym. Zostali zaproszeni do Sejmu przez posłankę Nowoczesnej Joannę Scheuring-Wielgus.

Komitet domaga się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Rodzice osób niepełnosprawnych domagają się również zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

MRPiPS w środę w komunikacie podkreśliło, że wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów jest jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wśród działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych wymieniono m.in. zwiększenie dofinansowania kosztów pobytu osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej, lepszą dostępność środowiskowych domów samopomocy, wyższe kryterium dochodowe w programie "Rodzina 500+", umożliwienie opiekunom otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego po śmierci osoby niepełnosprawnej, zwiększenie wsparcia z PFRON oraz pomoc z programu "Za życiem".