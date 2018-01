Rośnie liczba zachorowań na grypę

Liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę przekroczy niebawem dwa miliony - licząc od początku sezonu, czyli od października. ​Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz ostrzega, że bagatelizowanie tej groźnej wirusowej choroby, może mieć poważne konsekwencje.

"Wiele osób myli grypę ze zwykłym przeziębieniem" - wyjaśnia Posobkiewicz.



Mając katar, niewielki ból gardła, nieznacznie podniesioną temperaturę, ktoś mówi, że miał "grypkę".



"Nie ma 'grypki'. Jest grypa - bardzo poważna choroba wirusowa, która może doprowadzić do groźnych powikłań w postaci zapalenia płuc czy zapalenia mięśnia sercowego, co często prowadzi do tego, że pacjent wymaga przeszczepu serca" - zaznacza szef GIS-u.



Eksperci podkreślają, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia. O zaszczepieniu się powinny pomyśleć przede wszystkim osoby z grup ryzyka: dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na choroby przewlekłe oraz pracownicy służby zdrowia.



W ubiegłym sezonie w Polsce zaszczepiło się przeciwko grypie niewiele ponad trzy procent społeczeństwa.