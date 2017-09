- Grzegorz Schetyna bardzo często zaskakuje nas informacjami, że rozmawiamy, w momencie, w którym o niczym nie rozmawiamy - w ten sposób Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Interią odniosła się do słów Grzegorza Schetyny, który we wtorek powiedział w jednym z wywiadów, że wśród partii opozycyjnych trwają rozmowy o wspólnej liście wyborczej i prace nad "wspólnotą programową".

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /Aleksandra Szmigiel /Reporter

- Tych rozmów jeszcze nie było - powiedziała przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowoczesnej. - Przekaz Schetyny był mocno przesadzony - dodała.

Lubnauer wyjaśniła, że w tej chwili "zespołem programowym" można nazwać jedynie zespół powołany przez opozycję do spraw związanych z sądownictwem.

"Koalicja rozsądku i rozumu, a nie miłości"

W jej ocenie, można mówić o "pewnej koalicji" Nowoczesnej i Platformy pod kątem wyborów parlamentarnych. Warunkiem jej utworzenia jest powstanie minimum programowego.

- Jeżeli powstanie koalicja, to będzie to koalicja rozsądku i rozumu, a nie miłości. To będzie koalicja, gdzie pewne rzeczy nas łączą: podejście do UE, praworządność, być może jeszcze kilka elementów, gdzie jesteśmy w stanie zbudować wspólne podejście. Będą kwestie, które nas łączą. I będą kwestie, które nas dzielą - my jesteśmy liberalniejsi od konserwatywnych PO i PSL - i w których musimy zachować swoją tożsamość. Na takiej liście wyborcy znajdą ugrupowanie, które jest im najbliższe - powiedziała.

- Czy umiem sobie wyobrazić taką koalicję? Umiem - dodała Katarzyna Lubnauer.

"Decyzja polityczna" w sprawie dużych miast

Pytana o to, czy Nowoczesna wystawi swoich kandydatów na prezydentów dużych miast w wyborach samorządowych, czy zdecyduje się na wystawienie wspólnych kandydatów z innymi partiami opozycyjnymi, stwierdziła, że będzie to "decyzja bardziej polityczna".

Wiadomo już na pewno, że Nowoczesna samodzielnie zawalczy o prezydenturę w Warszawie, gdzie kandydatem jest Paweł Rabiej oraz o Gdańsk, wystawiając Ewę Lieder.

- Za to w drugiej turze powinniśmy się wzajemnie wspierać - oceniła.

- Być może będą miasta, gdzie będziemy mieć wspólnych kandydatów, ale to pieśń przyszłości - nie wykluczyła.

Wolną rękę Nowoczesna zostawia strukturom w mniejszych miejscowościach.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz i Ryszard Petru / Fot. Mariusz Gaczynski / East News

Ludowcy sami idą po samorządy

O koalicji z partiami opozycyjnymi nie myśli też na razie PSL. Ludowcy do wyborów samorządowych idą samodzielnie.

- Są sprawy, na temat których mamy w opozycji podobne zdanie, mówię tutaj o silnej bytności Polski w Unii Europejskiej, w sprawie sądów czy samorządów, ale do wyborów idziemy pod własnym szyldem jako PSL. W wielu miejscach mamy gotowe listy. Jesień to jest też czas, kiedy będziemy chcieli pokazać nasz program dla samorządów. Wszędzie, gdzie to możliwe, będziemy wystawiać kandydatów spod szyldu zielonej koniczynki - powiedział w rozmowie z Interią Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL podkreślił, że podmiotowość jego formacji jest dla niego "niezwykle ważna", ale jednocześnie zaznaczył, że wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy "współpracować dla dobra Polski".

Aleksandra Gieracka, Jolanta Kamińska