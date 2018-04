Rozpoczęło się spotkanie Morawieckiego z Timmermansem

W poniedziałek po godz. 10.30. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Tematami rozmów mają być m.in. kwestie związane z praworządnością w Polsce oraz reformą sądownictwa.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas powitania wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa / Leszek Szymański /PAP

Poniedziałkowa wizyta wiceprzewodniczącego KE w Warszawie odbywa się w ramach kontynuacji dialogu między polskimi władzami a Komisją Europejską ws. sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wizyta odbywa się jeszcze zanim Sejm zajmie się projektami ustaw przedstawianych przez polityków PiS jako ustępstwa wobec Komisji.

Podczas wizyty w Polsce Timmermans spotka się też z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim i wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, a także prezes TK Julią Przyłębską. Wcześniej wiceszef KE rozmawiał z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem i I prezes SN Małgorzatą Gersdorf.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w niedzielę w rozmowie z PAP, że przedstawione pod koniec marca projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym, a także nowela ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, będą jednym z tematów poniedziałkowych rozmów. Podkreślił, że wstępne sygnały wskazują, iż zaproponowane zmiany zostały "pozytywnie przyjęte przez polityków i urzędników Unii Europejskiej".

"Liczymy, że wizyta Fransa Timmermansa przyczyni się do wyjaśnienia istoty zmian, które zachodzą w polskim prawie, w szczególności jeżeli chodzi o sądownictwo. Wierzymy, że to będzie krok do zbliżenia stanowisk rządu i Komisji Europejskiej, a także do deeskalacji napięcia, które powstało w ostatnich miesiącach" - dodał szef KPRM.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.