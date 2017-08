RPO chce zawetowania ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do prezydenta o zawetowanie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Według niego, nie ma obecnie zapewnienia ochrony mieszkań wynajmmowanych w ramach tzw. najmu instytucjonalnego.

Zdjęcie Adam Bodnar /Wojciech Stróżyk /East News

"Nie do zaakceptowania jest - w mojej ocenie - przyjęta regulacja, zgodnie z którą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika do noclegowi, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, a więc pozbawiony lokalu mieszkalnego i faktycznie bezdomny" - podkreśla RPO Adam Bodnar.

"Nie można wykluczyć sytuacji, że powyższe konsekwencje dotkną grupy osób objętych dotąd szczególną ochroną przed bezdomnością (wymienionych w art. 14 ust. ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów), w stosunku do których sąd nie może orzec o braku uprawnień do lokalu socjalnego, a więc m.in. kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych, obłożnie chorych" - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Bodnar podkreśla, że wprowadzone przepisy mogą stać się wręcz swoistą "pułapką prawną", zwłaszcza z uwagi na to, że oszacowanie ryzyka istotnej zmiany sytuacji materialnej, zdrowotnej, rodzinnej w perspektywie 30 lat trwania umowy najmu jest po prostu niemożliwe. "To zaś powoduje, że omawiane regulacje budzą moje wątpliwości także z punktu widzenia zasad sprawiedliwości społecznej, o jakich mowa w Konstytucji RP" - zaznacza Adam Bodnar.