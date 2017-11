Rozwiązanie Państwowej Komisji Wyborczej i zupełnie nowa, jednolita ustawa dotycząca prawa wyborczego - to główne postulaty Ruchu Kontroli Wyborów (RKW). Ruch odniósł się dziś na konferencji prasowej do projektu PiS zmieniającego Kodeks wyborczy. Zdaniem RKW, planowane zmiany nie gwarantują, że nie będzie dochodziło do wyborczych fałszerstw. Pod koniec ubiegłego roku organizacja przedstawiła własną koncepcję systemu wyborczego, która miałaby "uspołecznić proces wyborczy".

Zdjęcie Projekt PiS wprowadzający zmiany w Kodeksie wyborczym wpłynął do marszałka Sejmu w ubiegły piątek /Jacek Dominski/REPORTER /East News

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW Tomasz Hubert Cioska mówił, że przedstawiciele organizacji zgadzają się z większością zmian zaproponowanych przez PiS, ale jest szereg punktów, które ich niepokoją.



Krytyczne uwagi do projektu PiS

Reklama

Krytycznie odnoszą się do kwestii Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, a także do sposobu powoływania urzędników i procesu wyborczego, który - ich zdaniem - nie jest w pełni uspołeczniony. Członkowie organizacji postulują powstanie nowej ustawy, a nie, jak zaproponowali posłowie PiS, nowelizację dotychczasowych przepisów.



Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW Paweł Zdun stwierdził, że projekt zmian idzie w dobrym kierunku, ale jego zdaniem, pozostawia zbyt dużo władzy sędziom i urzędnikom. Według niego, Państwowa Komisja Wyborcza powinna być rozwiązana jeszcze przed najbliższymi wyborami samorządowymi w 2018 r.

Potrzeba szerokich konsultacji społecznych

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że przed wprowadzeniem zmian w Kodeksie wyborczym powinny odbyć się szerokie konsultacje społeczne. Oczekują od posłów nowego projektu w tej sprawie lub wprowadzenia poprawek do obecnego.

RKW, wśród dobrych propozycji przedstawionych przez PiS, wymienił między innymi zniesienie głosowania korespondencyjnego.

Szczegóły projektu PiS

Projekt PiS wprowadzający zmiany w Kodeksie wyborczym, a także w ustawach: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa wpłynął do marszałka Sejmu w ubiegły piątek. Przewiduje między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, reformę Państwowej Komisji Wyborczej, zniesienie JOW-ów w wyborach do rad gmin, a także zniesienie możliwości wyborów dwudniowych i rezygnację z głosowania korespondencyjnego. Projekt zakłada również zmiany w sposobie ustalania składu Państwowej Komisji Wyborczej po 2019 r.