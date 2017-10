Rusza akcja "Znicz". W tym roku włącza się do niej Episkopat

Wzmożone patrole na drogach, kontrole kierowców i w okolicach cmentarzy. Policja rozpoczyna dziś akcję znicz. W tym roku do akcji włącza się Episkopat i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Pod hasłem "Nie zabijaj" będą prowadzić akcję informacyjną skierowaną do kierowców. Jak mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel - Adrianik, hasło akcji ma zmusić kierowców do myślenia o bezpieczeństwie.

Zdjęcie Rzecznik prasowy KGP Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, oraz ks. Grzegorz Giemza podczas briefingu na parkingu obok Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie /Rafał Guz /PAP

Każdego dnia w czasie akcji "Znicz" będzie pracować 5 tysięcy policjantów. Jak mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, większość z nich pojawi się na drogach.



Przełom października i listopada, to także czas wytężonej pracy funkcjonariuszy w pionu kryminalnego. Rzecznik podkreśla, że w tym czasie złodzieje liczą na łatwy łup. Ostrzega przed pozostawianiem wartościowych rzeczy w okolicach nagrobków. Radzi też, by zabezpieczać swoje mieszkania i prosić sąsiadów o kontrolę, co się dzieje, kiedy wyjeżdżamy.



Policjanci apelują do kierowców, by sprawdzali swoje samochody przed dłuższą podróżą, jechali wypoczęci i trzeźwi. Funkcjonariusze ostrzegają, że jazda pod wpływem alkoholu będzie surowo karana.