​Rusza Serwis Zdrowie. Radziwiłł: W sieci jest dużo nieprawdziwych informacji

W sieci jest dużo nieprawdziwych informacji na temat tego, co jest zdrowe, a co nie; potrzebny był portal, na którym można znaleźć informacje oparte na dowodach naukowych - powiedział PAP minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, komentując uruchomienie Serwisu Zdrowie.

Uruchomiony w czwartek przez Polską Agencję Prasową portal www.zdrowie.pap.pl ma popularyzować wiedzę na temat czynników sprzyjających zdrowiu oraz powodujących ryzyko rozwoju chorób. Minister podkreślił w rozmowie z PAP, że publikowane na nim treści są oparte na dowodach naukowych i pisane są zrozumiałym językiem.

Radziwiłł zwrócił uwagę, że zdrowie publiczne to nie tylko kwestia organizacji służby zdrowia i np. realizacji programów profilaktycznych, ale przede wszystkim zachowania konkretnych osób i decyzje przez nie podejmowane. Dlatego też szczególnie istotna jest szeroka edukacja społeczna z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów przekazu.

"Jest dużo portali i stron, które informują na temat tego, co jest zdrowe, a co niezdrowe. Ale jest też bardzo dużo fałszywych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji, które w efekcie powodują taki zamęt, że ludzie nie mogą się w pewny sposób dowiedzieć, co jest rzeczywistością, co tylko iluzją. (...) Mamy też do czynienia z promocją różnego rodzaju głupstw, mitów, czy wręcz szkodliwych zachowań, które bardzo negatywnie wpływają na stan zdrowia" - ocenił minister.

Wskazał, że chodzi m.in. o promocję "różnych wyimaginowanych rodzajów diety", przekonywanie, że niektóre używki nie szkodzą, a także działania tzw. ruchów antyszczepionkowych.

Radziwiłł zwrócił uwagę, że obecnie w wielu krajach działają portale przygotowywane przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie, na których można odnaleźć sprawdzone, certyfikowane informacje oparte na dowodach naukowych.

"W Polsce również wyraźnie istnieje potrzeba czegoś takiego. Dlatego we współpracy z solidną firmą, jaką jest Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Zdrowia postanowiło realizować to w taki sposób, żeby każdy mógł się dowiedzieć, (...) jak żyć zdrowo, co jest zdrowe, czego unikać, kiedy podjąć decyzję o badaniach profilaktycznych, jakie aktywności podejmować w niektórych chorobach przewlekłych" - powiedział minister.

Na portalu www.zdrowie.pap.pl znajdują się materiały przygotowane przez doświadczonych dziennikarzy i edytorów PAP, we współpracy z uznanymi ekspertami - naukowcami, lekarzami, terapeutami oraz profesjonalistami w zakresie profilaktyki medycznej.

"To, co widzimy dzisiaj na portalu, jest już bardzo interesujące; można spędzić długi czas na pochłanianiu wiedzy, która tam jest" - ocenił.

Zapewnił, że treści publikowane na portalu będą dostosowywane m.in. do tematów, które w danym momencie angażują opinię publiczną, jak obecnie np. kwestia zanieczyszczenia powietrza i zdrowie prokreacyjne.

Minister zwracał uwagę, że na portalu można znaleźć np. artykuły zachęcające do rzucenia palenia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i badań profilaktycznych. "To jest elementarz, który może się przełożyć na nieprawdopodobny skutek zdrowotny. Jest to niesłychanie ważne, żeby ludzie mieli takie pewne źródło (wiedzy)" - powiedział.

Radziwiłł zapewnił, że Serwis Zdrowie jest dedykowany dla wszystkich - zarówno dla tych, którzy myślą o zdrowiu swoim i swoich najbliższych, a także np. dla nauczycieli oraz członków personelu medycznego.

Serwis Zdrowie jest w całości finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i nie zawiera żadnych reklam.

