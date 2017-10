Ryszard Czarnecki: Nie było żadnego szwindlu

"Nie musimy zwracać żadnych pieniędzy, imprezę z kampanii wyborczej PiS w 2015 r. finansowało Prawo i Sprawiedliwość" - powiedział w poniedziałek europoseł PiS Ryszard Czarnecki, odnosząc się do wniosku Partii Razem w sprawie sprawozdania finansowego PiS.

Zdjęcie Ryszard Czarnecki /Paweł Wisniewski /East News

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się wnioskiem Partii Razem w sprawie sprawozdania finansowego PiS. O tę sprawę na antenie TVN24 został zapytany europoseł tej partii Ryszard Czarnecki.

Reklama

"Bardzo spokojnie na to reagujemy" - powiedział Czarnecki. Dodał, że prezydium Parlamentu Europejskiego zajmie się w poniedziałek sprawozdaniami wszystkich partii europejskich. "Nie było żadnego szwindlu, byłoby dobrze, gdyby niektórzy dziennikarze bardziej skrupulatnie sprawdzali wiadomości" - stwierdził europoseł.

Partia Razem w czwartek złożyła do PKW wniosek o zbadanie finansowania kampanii wyborczej PiS z 2015 roku. Wskazano w nim, że "europejska partia polityczna Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów niezgodnie z unijnymi przepisami wsparła imprezę zorganizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość". We wniosku, który opublikowano na Twitterze, podkreślono, że środki te mogły być przekazane "w sposób niezgodny także z polskim prawem", gdyż zgodnie z ustawą o partiach politycznych, mogą być one finansowane jedynie "przez obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej".

"Nie musimy zwracać żadnych pieniędzy, tę imprezę sfinansowało Prawo i Sprawiedliwość" - podkreślił Czarnecki, dodając, że "wszystko będzie dobrze", a "audyt nie wykazał niczego złego".