Ryszard Petru: Wniosek o wotum nieufności dla ministra Błaszczaka jest w Sejmie

- Wniosek o wotum nieufności dla ministra Błaszczaka jest w Sejmie. Mamy 31 posłów. Ja nie zbieram podpisów na bieżąco, ale wiem, że pod wnioskiem podpisują się posłowie innych klubów. Mam apel do posłów PO, by zechcieli podpisać się pod tym wnioskiem – powiedział Ryszard Petru w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. - Zaproponowaliśmy wspólne działanie opozycji, nie widzę żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy składać takiego wniosku; gdyby udało się go złożyć, było to wielkie osiągnięcie, które pokazałoby siłę opozycji – dodał przewodniczący Nowoczesnej.

Zdjęcie Ryszard Petru gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM /Kamil Młodawski /RMF FM Wideo youtube

Marcin Zaborski, RMF FM: Gdzie jest wniosek Nowoczesnej o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Błaszczaka?

Reklama

Ryszard Petru: Jest w Sejmie, mianowicie w tym momencie zbieramy podpisy.

To ile tych podpisów jest pod wnioskiem?

Mamy 31 posłów. Nie powiedziałem ile jest pod wnioskiem, tylko ilu mamy posłów.

To ile jest podpisów?

Ja nie zbieram tych podpisów na bieżąco. Wiem, że podpisują się pod tym wnioskiem różni posłowie innych klubów. Mam apel do posłów Platformy Obywatelskiej, aby też zechcieli się podpisać pod tym wnioskiem.

A posłowie PO właśnie mówią, że nikt do nich z tym wnioskiem oficjalnie się nie zgłasza, były tylko jakieś medialne apele.

Zgłaszała się do nich Katarzyna Lubnauer - miała dzisiaj spotkanie z szefem klubu Platformy Sławomirem Neumannem.

A nie warto najpierw było policzyć szable poselskie w swoim klubie, a dopiero potem składać wniosek oficjalnie?

Panie redaktorze, każdy dokładnie wie, jakie są szable. Zaproponowaliśmy wspólne działania opozycji - uważam, że opozycja powinna wspólnie działać. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy wspólnie składać wniosku do ministra Błaszczaka. W związku z tym, oczywiście jest tak, że nie widzę powodu do tej dyskusji i uważam, że to byłoby wielkie osiągnięcie, gdyby udało się ponad podziałami złożyć taki wniosek. Pokazałoby to siłę opozycji w sytuacji, kiedy minister Błaszczak jest ewidentnie odpowiedzialny za to, co się działo wokół BOR-u, za serię wypadków samochodowych. Przypomnę - zaczęło się od wypadku prezydenckiego, potem wypadek Macierewicza, Gowina i ostatnio ta sytuacja, która miała miejsce z panią premier Szydło. We wszystkich tych przypadkach nie były przestrzegane procedury. A minister Błaszczak...

Złóżmy wniosek - mówi pan do opozycji, a opozycja - m.in. ludowcy - mówią: Ten wniosek jest czysto polityczny, nie ma żadnego realnego wpływu na rzeczywistość; nie odwołamy Błaszczaka.

Minister Błaszczak nie realizuje podstawowych zadań, jakie przed nim stoją. Przypomnę sytuację, kiedy pani premier byłą poszkodowana w wypadku, on uczestniczył w uroczystości smoleńskiej, co pokazuje, jak małą uwagę przykłada do swojej pracy. I z tego chociażby powodu - przecież wnioski składane przez opozycję raczej nie spotykają się z poparciem partii rządzącej i z natury rzeczy opozycja ma mniej głosów niż rząd.

To a propos opozycji...

Proszę mi dać skończyć.

Muszę też zadać pytanie, taka jest formuła tego programu.

Nie zdążyłem odpowiedzieć. Chcę powiedzieć, że opozycja zawsze składała wnioski o odwołanie i liczy się z tym, że ten wniosek nie przejdzie. Ale dzięki temu jest debata i można wypunktować wszystkie słabości danego ministra, czy też akurat jak było dzisiaj - marszałka, a potem ta druga strona się do tego odnosi. My możemy tylko przekonywać i wygrywać poprzez przekonywanie Polaków na etapie, kiedy rządzić w tym momencie PiS, nie możemy raczej wygrać głosowania w Sejmie, dlatego że to jest niemożliwe z punktu widzenia prostej arytmetyki sejmowej.

Dziś jest Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni między skautami i harcerzami - tu warto zapytać o przyjaźń w opozycji. Panie przewodniczący, kiedy to wspólne posiedzenie klubów Platformy i Nowoczesnej?

W najbliższym czasie powinno się odbyć wspólne posiedzenie prezydiów obu klubów.

W najbliższym czasie, to znaczy kiedy?

Nie chcę deklarować. Wiem, że termin jest ustalany.

Portal "300polityka" dowiedział się, że w najbliższy piątek to posiedzenie prezydiów obu klubów...

Jak będzie oficjalny termin, to podam.

Miesiąc temu już pan proponował takie spotkanie. Długo trwa umawianie się na takie wspólne rozmowy.

Proponowałem spotkanie, i dogadujemy... Proszę pamiętać o tym, że posiedzenia Sejmu odbywają się co dwa tygodnie.

I co to znaczy? Nie można się spotkać w międzyczasie?

Pan uważa, że posłowie są w międzyczasie w Warszawie, cały czas?

A nie mogą być w międzyczasie?

U nas na przykład wszyscy posłowie są z miejsc, gdzie zostali wybrani. To znaczy - poseł ze Szczecina jest ze Szczecina, poseł czy posłanka z Poznania jest z Poznania, a posłanka z Gliwic jest z Gliwic. W związku z tym każdy ma swoje zajęcie i nie ma obowiązku bycia w Sejmie w tym czasie.