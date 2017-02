"Rz": Coraz więcej broni w rękach Polaków

W ostatnim czasie rośnie w Polsce moda na strzelanie. W 2016 r. w naszym kraju zarejestrowanych było 424,7 tys. sztuk broni. Od 2015 r. przybyło ich o 33,8 tys. sztuk - wynika z policyjnych statystyk, opublikowanych przez "Rzeczpospolitą".

Jak zauważa "Rzeczpospolita", w ostatnich latach wzrosła też ilość pozwoleń na broń. W 2016 r. wydano ich 13,8 tys, podczas gdy w 2015 r. 9,8 tys, a w 2014 r. - 7,1 tys.

Skąd taki wzrost zainteresowania bronią? Może to wynikać np. ze wprowadzonej w 2011 r. zmiany w prawie, polegającej na ograniczeniu uznaniowości w przyznawaniu pozwoleń na broń. Wysoki poziom uznaniowości zachowano w przypadku broni do ochrony osobistej, i w tej kategorii liczba wydawanych pozwoleń spada. Rośnie za to w przypadku broni wykorzystywanej w celach łowieckich i sportowych.



Jak czytamy w "Rz", największy wzrost w statystykach widoczny jest jednak w kategorii broni posiadanej w celach kolekcjonerskich. W 2014 r. w rękach Polaków było 8,4 tys. egzemplarzy broni kolekcjonerskiej, a w 2016 r. już 22,2 tys.



